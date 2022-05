Alaska, un'automobilista immortala la frana: pini sempreverdi vengono giù come foglie - Video

Siamo in Alaska e il video è stato ripreso da un'automobilista. Rocce e alberi sono venuti giù nella baia coprendo la carreggiata per 60 metri di lunghezza e circa 90 di ampiezza. Ora residenti e turisti non possono raggiungere la cittadina di Seward, poco meno di tremila abitanti. la strada è bloccata da decine di alberi sempreverdi strappati al terreno dalla forza della frana. Sul posto è intervenuto immediatamente un agente di polizia, che si trovava in zona a guardare i leoni marini galleggiare. Tutto è avvenuto davanti ai suoi occhi. Fortunatamente non ci sono stati feriti.