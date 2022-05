All'asta un diamante gigante da 30 milioni di dollari

Un diamante bianco da 228,31 carati chiamato “The Rock” sarà in vendita l’11 maggio all’asta di Christie’s a Ginevra. Si stima che il suo valore sia compreso tra 20 e 30 milioni di dollari. In un comunicato reso pubblico dalla società sul suo sito web viene indicato che la gemma a forma di pera “eccezionalmente rara” , è stata estratta e lucidata in Sud Africa più di due decenni fa e diventerà il più grande diamante bianco messo all’asta nella storia. “‘The Rock" si unirà alle migliori pietre preziose leggendarie che sono passate nelle sale di vendita mondiali di Christie’s dal 1766″, ha affermato Rahul Kadakia, direttore internazionale della gioielleria presso la casa d’aste britannica.