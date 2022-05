Allegri e la 'pedata' durante Juventus-Inter. Spunta il video: ecco cosa è successo

Un video dalla tribuna Monte Mario della presunta "pedata" subita da Massimiliano Allegri, durante la finale di coppa Italia all'Olimpico, sembra scagionare l'Inter. Il contatto è talmente veniale che occorre chiamare in causa il Var, ma il parapiglia che è scattato a bordo campo è nato da un incidente casuale. Un addetto dello staff dell'Inter, come si vede nel video, sta tornando in panchina dopo i festeggiamenti per il goal del 4 a 2 realizzato da Ivan Perisic e, camminando, sfiora con un piede Allegri.

Il tecnico bianconero inciampa pur senza perdere l'equilibrio e l'interista chiede subito scusa alzando il braccio avvicinandosi a Max. Allegri però non ci sta e pare mandarlo a quel paese. Da qui il caos, con i giocatori delle due panchine che arrivano a contatto e la decisione dell'arbitro Valeri di espellere Allegri, tra i più agitati. “Ho ricevuto una pedata ma l'arbitro ha espulso me”, la versione dell'allenatore, lasciando lo Stadio Olimpico a fine partita. Le immagini sembrerebbero “scagionare l'Inter”. La “pedata” sembra fortuita e tutt'altro che violenta.