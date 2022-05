Amber Heard scoppia in lacrime: "Johnny Depp è stato l'amore della mia vita"

L'attrice americana Amber Heard, durante il processo per diffamazione da parte del suo ex marito Johnny Depp, ha dichiarato che lui era "l'amore della sua vita" descrivendolo però come un uomo accecato dalla gelosia e reso violento dall'abuso di droghe e alcol.

Heard, 36 anni, ha detto che sapeva che avrebbe dovuto lasciare Johnny Depp la prima volta che l'ha colpita, ma non riusciva a convincersi a farlo. “Sapevo che non potevo semplicemente perdonarlo, certo, perché questo significa che accadrà ancora.

"Volevo credergli, quindi ho scelto di farlo", ha detto l'attrice. Depp, 58 anni, ha citato in giudizio Heard per diffamazione al Fairfax County Circuit Court dopo di lei ha scritto un editoriale del dicembre 2018 sul Washington Post descrivendosi come “personaggio pubblico che rappresenta abusi domestici”.

L'articolo non menzionava mai il nome dell'ex marito, ma gli avvocati della controparte affermano che Depp è stato comunque diffamato perché Heard ha fatto riferimento alle accuse mossegli nel 2016 durante la causa di divorzio tra i due. Gran parte dell'attuale processo per diffamazione è centrato sul fatto che Heard sia stata effettivamente vittima di abusi, cosa che Depp nega.

Quella di oggi è stata la prima testimonianza dell'attrice, che ha descritto ai giurati come i due si sono incontrati durante le riprese di un film e si sono innamorati.