VIDEO - Ancora un devastante incendio in Russia

Ancora un grande incendio in Russia. Vladikavkaz si trova nel sud della Russia, vicino al confine con la Georgia. Il fuoco è divampato in uno dei capannoni contenenti abbigliamento. Il fumo, nero e densissimo, come si vede nel video, ha coperto quasi tutte le aree del mercato e si è innalzato altissimo sopra la città di oltre 300 mila abitanti, capitale della Repubblica autonoma dell'Ossezia Settentrionale-Alania. Alcuni rumors lasciano intendere che siano gesti di contestatori alla “operazione speciale in Ucraina”, ma non vi sono informazioni certe.