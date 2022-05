Andrea "Gallo" Belotti a Superga scandisce i nomi dei giocatori del Grande Torino - Video

Oggi, 73 anni fa, il 4 maggio 1949, alle ore 17:03 il Fiat G.212 della compagnia aerea ALI, con a bordo l'intera squadra del Grande Torino, si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga, che sorge su una collina torinese; le vittime furono 31, nessun sopravvissuto. La squadra aveva vinto cinque scudetti consecutivi, dalla stagione 1942-1943 alla stagione 1948-1949e costituiva la quasi totalità della Nazionale italiana.

Il Torino fu proclamato campione d'Italia su delibera federale mancando quattro giornate dalla fine del campionato in quanto capolista fino alla strage, pur non avendo raggiunto ancora la certezza matematica del titolo. Il giorno dei funerali più di mezzo milione di persone scese in piazza a Torino per dare l'ultimo saluto ai giocatori. Lo shock fu tale che l'anno seguente la nazionale si recò ai Mondiali in Brasile viaggiando in nave.

Oggi Belotti si è recato alla cerimonia di commemorazione presso la Basilica di Superga ed ha letto, ad alta voce e con grande commozione, i nomi dei 31 giocatori deceduti nella tragedia.