Anthony Fauci: "Ci sarà sicuramente un'altra pandemia"

“Non c’è dubbio che ci sarà un’altra pandemia. Dobbiamo cooperare per rispondere nel modo migliore possibile”. Ad affermarlo è Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), National Institutes of Health.

“Stiamo affrontando un momento molto difficile e ne abbiamo affrontato uno ancora più difficile durato quasi due anni e mezzo, quindi la lezione da imparare è che dobbiamo prepararci al meglio” ha dichiarato il consulente della Casa Bianca. “Da questa esperienza abbiamo appreso l’importanza di essere cooperativi, collaborativi, di essere aperti alla condivisione di informazioni in modo che come comunità globale possiamo rispondere nel modo migliore possibile”.