Antony Blinken in versione molto poco diplomatica

Il segretario di stato americano, Antony Blinken, invitato dagli studenti della Georgetown a Washington ha vestito i panni dell'intrattenitore: "Leviamoci subito il dente, l'Università ha scelto Taylor Swift per tenere Il discorso Inaugurale", ha detto Blinken scatenando risate e applausi. E ha continuato sul filo dell’ironia: “Il mio staff non mi h lasciato portare la mia chitarra qui sul podio per dedicare una versione di 'We Are Never Ever Getting Back Together'(Non torneremo mai più insieme) a Vladimir Putin", ha scherzato Blinken, citando uno dei pezzi più celebri della pop star americana. "Hanno detto che non sarebbe stato diplomatico", ha Ironizzato suscitando nuovamente l’ilarità collettiva.