Arrestato "Danielino" di Gomorra, eccolo nelle immagini della celebre serie - Video

Non è la prima volta che l'ex attore finisce in manette. Così dalla serie Gomorra alla realtà, il giovane arruolato da Ciro Di Marzio per uccidere un affiliato al clan di Salvatore Conte deve di nuovo fare i conti con la giustizia. L'ultima volta era stato fermato a Scampia per avere in tasca le chiave di un'auto in cui era custodita una pistola. Precedentemente era finito dentro per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.