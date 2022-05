Arrestato lo Spider-man alpinista: troppo pericolosa la scalata di San Francisco

Ha definito sé stesso il "Pro-Life Spiderman", secondo quanto riferiscono i media locali. Ha detto di chiamarsi Maison DesChamps, "alpinista che di recente ha iniziato a scalare grattacieli per fermare l'aborto", ed è stato arrestato dopo aver raggiunto la cima del grattacielo più alto di San Francisco, la Salesforce Tower, che con i suoi 61 piani e 326 metri di altezza è anche il secondo edificio più alto della California. Durante l'arrampicata dello studente 22enne, l'area circostante il grattacielo è stata messa in sicurezza da polizia e vigili del fuoco, che hanno impedito ai passanti di avvicinarsi. Successivamente, le autorità hanno avvisato via Twitter che lo scalatore era stato preso in custodia dal dipartimento di polizia di San Francisco.