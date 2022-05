“Arrivano i missili, dobbiamo ripararci”: la troupe Rai in prima linea a Orikhiv - video

La guerra in Ucraina

Con i soldati della 128esima Brigata Transcarpazia in prima linea ad Orikhiv. Le truppe russe bombardano da più lati e bisogna trovare riparo velocemente. i missili arrivano anche a sciami e le ambulanza fanno su e giù per portare i feriti. Qualche chilometro più indietro i civili tentano disperatamente di sopravvivere ma le bombe strappano via pezzi di case e pezzi di vita.