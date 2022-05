Ascolta il discorso integrale del presidente russo Vladimir Putin - Video

Il discorso di Putin alla parata della vittoria si è svolto tutto sulle note della “retorica della vittoria” che negli ultimi anni il Cremlino ha elevato a vero e proprio mito, e ha citato le battaglie di Borodino, Mosca e Leningrado, Kiev e Minsk, Stalingrado e Kursk, Sebastopoli e Kharkov" sottolineando che i militari nel Donbass “stanno combattendo per il nostro popolo e per la sicurezza della nostra patria”.

Le parole odierne di Putin fanno il paio con quelle del discorso tenuto alla nazione subito dopo l'invasione dell'Ucraina, il 24 febbraio, quando anche allora il leader del Cremlino rievocò le pagine della storia legate a quella che i russi definiscono la Grande Guerra Patriottica, rilevando che poi, nel 1940-1941, l'Urss aveva effettivamente cercato di prevenire o almeno ritardare lo scoppio della guerra.

"Ha cercato letteralmente fino all'ultimo di non provocare un potenziale aggressore, non ha compiuto o ritardato le azioni più necessarie e ovvie in preparazione per respingere l'attacco imminente", e ciò ha portato al fatto che le azioni intraprese alla fine sono state "disastrose perché compiute a tempo scaduto". Una giustificazione retrospettiva, dunque, dell'azione preventiva di cui Putin ha parlato oggi..