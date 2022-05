Iniziato l'esodo per il concerto, la 'combriccola del Blasco' marcia verso la Music Arena di Trento

E' in corso l'esodo del "popolo del Blasco" verso la Trentino Music Arena, in zona San Vincenzo, a Trento. I tanti appassionati che nella mattina hanno fatto tappa nel centro storico della città hanno iniziato a muoversi, perlopiù a piedi, verso Trento sud. I fan sono riconoscibili per le magliette e i cappellini con l'immagine del cantante di Zocca. Alle 15.30, il numero degli ingressi registrati alla Trentino Music Arena erano 12.216. Sono attese circa 120.000 persone. Iniziano a registrarsi i primi disagi sulla viabilità ordinaria su quella autostradale, con rallentamenti segnalati in prossimità dei caselli di Trento sud, di Trento nord e dei raccordi con le principali arterie cittadine. "Poco dopo le 15 sono arrivati 55 pullman, mentre alle 15.22 è stato chiuso temporaneamente il casello di Trento sud per evitare code lungo l'autostrada", ha spiegato il comandante della Polizia locale di Trento, Luca Sattin.

Le forze dell'ordine sono presenti lungo gli snodi principali della viabilità cittadina, sia in centro, sia in prossimità dell'arena. Moltissimi anche i volontari, a iniziare dall'Associazione nazionale degli alpini, disposti lungo i varchi per evitare il blocco della viabilità e fornire indicazioni a chi arriva.

L'affluenza nei parcheggi intorno alla Trentino Music Arena sta intanto aumentando sensibilmente. A quanto riporta una nota della Provincia di Trento, l'incremento procede a un ritmo di circa mille mezzi ogni ora. Nel frattempo sono già quasi 15.000 le persone già entrate nell'area del concerto.