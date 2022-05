Il quadro più caro al mondo: asta record per il ritratto di Marilyn firmato da Warhol

È forse il dipinto più famoso firmato da Andy Warhol ed è stato venduto all'impressionante cifra di 195 milioni di dollari: il "Shot Sage Blue Marilyn" del 1964 è diventato così l'opera d'arte più costosa mai acquistata al mondo dopo una concitata seduta alla sede di Manhattan di Christie's

ll prezzo pagato è vicino a quello della base d'asta (Christie's aveva pronosticato 200 milioni di dollari come massimo della stima di partenza) e tutto il ricavato andrà in beneficenza alla Thomas and Doris Ammann Foundation di Zurigo.