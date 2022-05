Babushka Z, la nonna che accolse gli ucraini con bandiera rossa. I russi le fanno una statua - Video

Il vice capo dello staff di Vladimir Putin, Sergei Kiriyenko, ha inaugurato a Mariupol una statua a favore dell'invasione russa. Il monumento ritrae “Babushka Anya” o “Babushka Z”, una nonnina ucraina diventata famosa in tutta la Russia per un video in cui accoglieva festante i soldati ucraini, scambiandoli per russi, agitando una bandiera dell'Unione Sovietica.

La sua immagine, diffusa dai media del Cremlino compare ormai in Russia su manifesti e gadget pro guerra. "Babushka Anya è un simbolo della madrepatria per l'intero mondo russo. Sfortunatamente non conosciamo il suo nome per intero, ma la troveremo per poterla ringraziare e inchinarci davanti a lei", ha

detto Kiriyenko mentre svelava la statua davanti a un piccolo gruppo di persone. L'evento è stato ripreso da Konstantin Ivashchenko, nominato dai russi sindaco di Mariupol.

Kiriyenko, hanno riferito la settimana scorsa i media russi, è stato incaricato dei rapporti fra il Cremlino e le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. Dato che Kiriyenko si occupa di politica interna, il passo è stato interpretato dagli analisti come un'indicazione della volontà di Putin di voler annettere in futuro

alla Russia il Donbass ucraino.