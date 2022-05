A Kharkiv, mentre la controffensiva ucraina guadagna terreno, i russi sono tornati a bombardare

Prosegue a Nord Est di Kharkiv la controffensiva delle forze ucraine, che hanno riconquistato alcuni insediamenti e hanno respinto i russi fino a 10 chilometri dal confine. In questo settore le forze di Mosca si trovano costrette alla difensiva e avranno bisogno di rinforzi per evitare un'ulteriore avanzata di Kiev verso la frontiera. Nonostante ciò, in tutto l'oblast, continuano i bombardamenti. Solo in un giorno, sono stati colpiti da missili ed artiglieria un ospedale, e la casa della cultura, alcuni civili sono stati uccisi mentre in città manca il gas.