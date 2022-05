Beppe Fiorello su Falcone e il suo Borsellino: una vita vissuta insieme fino a condividere la morte

La Corte di Cassazione ha aperto le porte a centinaia di studenti che partecipano alla Notte bianca della Pace e della Legalità. Nella settimana dedicata ai 30 anni dalla strage di Capaci studenti e magistrati si sono confrontati sui temi della giustizia, ricordando Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. "Una vita vissuta insieme come amici e colleghi fino a condividere la morte" - ha detto davanti agli studenti l'attore Beppe Fiorello, che ha interpretato Paolo Borsellino in un film per la tv: lo ha intervistato per noi Angela Caponnetto