Zhao, la "superstar" delle criptovalute: la tecnologia Blockchain continuerà a crescere

Prima visita ufficiale in Italia per Changpeng Zhao, uno degli uomini più ricchi al mondo, che grazie alle criptovalute ha costruito la sua fortuna. Il fondatore di una delle più importanti società di exchange del settore, Binance, vuole rafforzare la presenza della sua azienda in Italia e anche dare supporto alla Lazio - di cui sono finanziatori - per avvicinare la squadra a questo ambiente, ma senza acquisire il club.

Stile informale per il 44enne nato in Cina e cresciuto in Canada, un patrimonio personale di oltre 65 miliardi di dollari, Zhao ha incontrato in Italia la community di Binance e ha in programma altri incontri: “L’Italia è un Paese molto importante per noi. Siamo qui anche per parlare con le autorità di regolamentazione su Blockchain e Web3”.

E, a proposito del calo del Bitcoin, ha detto al microfono di Andrea Bettini che “le criptovalute sono altamente volatili ma la tecnologia sottostante rimarrà e continuerà a crescere”.