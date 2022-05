Bombe durante la registrazione del servizio sulla linea di contatto tra Kherson e Mykolaïv

La guerra in Ucraina

Ormai la strategia russa è chiara, prendere il Donbass e poi puntare su Odessa per controllare i territori affacciati sul mare. La guerra adesso è anche per il controllo del traffico del grano. La linea di contatto è tra Kherson a Mykolaïv. I russi hanno interrotto i corridoi per uscire da Kherson e continuano a bombardare i territori al confine.