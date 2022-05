Il Saint-Etienne retrocede, invasione di campo e violenze

Spareggio per restare in Ligue 1 e sconfitta contro l'Auxerre in casa: il Saint-Etienne è andato ko in casa ed è retrocesso in Ligue 2, ma il peggio è accaduto dopo l'ultimo rigore, quando centinaia di tifosi hanno invaso il campo per protesta cominciando a lanciare fumogeni.

Ben presto l'aria è diventata irrespirabile e gli spettatori si sono accalcati per lasciare le tribune, dove era ormai impossibile resistere. I giocatori si sono rifugiati negli spogliatoi con gli arbitri, ma anche lì la situazione si è fatta pesante. Alcuni tifosi hanno lanciato razzi verso le tribune e diversi seggiolini hanno preso fuoco.

Il terreno di gioco è stato alla fine evacuato da un energico intervento della polizia, con gas lacrimogeni e idranti. Saccheggi, scontri e incendi sono continuati nelle strade adiacenti lo stadio Geoffroy-Guichard.