Video - Berlusconi arriva allo stadio per la finale Pisa-Monza valida per la promozione in Serie A

Una tribuna delle grande occasioni per la partita decisiva tra Pisa e Monza per la promozione in Serie A. Ad assistere la partita anche il presidente onorario dei lombardi Silvio Berlusconi, arrivato - come si vede in un video della TgR Rai Toscana - insieme a Marta Fascina.

Poco prima era arrivato l'Amministratore Delegato del Monza, Adriano Galliani. Ma anche il Pisa è seguito dai massimi vertici: è presente infatti il neo proprietario Alexander Knaster.

In tribuna ci sono anche gli juventini Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.