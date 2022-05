Vigilia dell'arrivo degli Azzurri a Coverciano: 5 sfide per l'Italia

Giornata particolare per Coverciano: partenza per 52 giovanissimi che il ct Roberto Mancini ha voluto visionare per il futuro degli azzurri. Arrivo domattina invece per i 39 convocati che dovranno prima sfidare l'Argentina a Wembley e poi tuffarsi nella Nation League.

La Diretta Azzurra della squadra di Rai Sport. Oggi la presentazione da parte di Alessandro Antinelli.