India: caldo record con picchi oltre i 45 gradi

Secondo le ultime previsioni del Dipartimento meteorologico indiano, l'ondata di caldo estremo si manifesterà almeno fino ad oggi, 2 maggio, nelle pianure settentrionali e al centro del Paese.

Foto, video e testimonianze giungono da diversi aree dell'India, in particolare dalla capitale New Delhi, dagli Stati del Rajasthan, Gujarat e Andhra Pradesh.

A New Delhi il caldo record di 45 gradi, arrivato in anticipo di due mesi, ha causato un incendio nella discarica di Bhalaswa, alta 60 metri, le cui esalazioni tossiche hanno soffocato per tre giorni i residenti, aggravando ulteriormente una situazione già insostenibile per le condizioni meteo estreme. "Il clima secco e caldo produce gas metano in eccesso nelle discariche che innescano tali incendi" ha spiegato Pradeep Khandelwal, l'ex capo della gestione dei rifiuti di Delhi.

Nei giorni scorsi incendi sono scoppiati in diverse foreste, in ospedali e altri edifici, come deplorato dal primo ministro Narendra Modi. In diverse regioni dell'India le centrali elettriche sono già colpite dalla carenza di carbone, principale fonte di elettricità per 1,4 miliardo di persone. Le autorità dei tre stati indiani maggiormente flagellati dal caldo torrido hanno imposto restrizioni dopo che i consumi di aria condizionata e ventilatori sono aumentati vertiginosamente. Inoltre è stato segnalato un calo delle forniture idriche destinato a peggiorare nelle prossime settimane, fino all'arrivo delle piogge monsoniche annuali di giugno e luglio.

La carenza d'acqua danneggerà più duramente gli agricoltori, compresi quelli che coltivano grano: l'India mira ad aumentare le esportazioni per aiutare ad alleviare una carenza globale dovuta alla guerra in Ucraina, accrescendo ulteriormente il rischio carestia in patria.

Secondo dati governativi, dal 2010 in India il caldo eccessivo ha causato più di 6.500 morti.

(Video Reuters)