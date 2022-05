Cannes, i Maneskin brillano sul red carpet per la premiere di "Elvis"

Straordinario red carpet ieri sera a Cannes per i Maneskin in occasione della premier di Elvis, il film di Baz Luhrmann dedicato al King of Rock.

E' il loro debutto al cinema, sono infatti nella colonna sonora del film con una loro versione dell'iconica hit 'If I Can Dream". Hanno fatto il loro ingresso, in smoking d'oro luccicante Damiano, dorata anche Victoria e gli altri. Alla proiezione presenti tante star: Sharon Stone in rosso, Shakira ,Ricky Martin, Juliette Binoche, Kylie Minogue, la compagna di Ronaldo Georgina Rodriguez e le solite dozzine di modelle e influencer appositamente venute per sfilare, griffate, sul red carpet.

Dopo la proiezione i Maneskin si sono esibiti nello spazio sul mare facendo risuonare le note rock'nroll di Presley in tutta la Croisette. "Penso che qualsiasi artista contemporaneo sia influenzato da Elvis perché proprio l'idea di performer è nata con lui. Prima di lui, si stava fermi dietro l'asta del microfono. Ha veramente cambiato la storia della musica, penso che sia impossibile non essere influenzati da lui ", ha detto Damiano David. "Siamo tutti cresciuti ascoltando Elvis. In più, penso anche che il modo in cui ha cambiato anche le regole dell'industria musicale all'epoca, facendo un tipo di musica completamente diverso da quello che magari andava o che veniva solitamente fatto, è stato proprio rivoluzionario. E' un messaggio artistico attuale ancora oggi: devi fare la musica che davvero ti rappresenta", ha aggiunto Victoria De Angelis. I Maneskin sono stati blindati tutto il giorno nell'hotel in cui alloggiano da lunedì, salvo uscire nel pomeriggio per le prove.