Giochi di luce alle cascate di Stanghe - Video

Kari Kola utilizza le tecnologie più avanzate per portare la luce nei luoghi della cultura e della storia: “In Finlandia gli autunni e gli inverni sono lunghi e queste stagioni sono molto buie. Ho voluto insegnare a me stesso ad usare la luce per illuminare anche l'oscurità". L'installazione alle cascate di Stanghe (Racines, Alto Adige) potrà essere ammirata fino al prossimo 11 giugno.

La voce è di Werner Zanotti, direttore Bressanone Turismo