Cassano jr fa emozionare anche, il papà: il controllo della palla e il piatto inarrivabile - Video

Il piccolo Cassano è protagonista tra gli under 11 biancocelesti. Il gol immortalato dal telefonino di papà Antonio Cassano è un capolavoro. C'è tutto, il controllo della palla e poi il piatto all'angolo che il portiere non può prendere. “Una mattinata vincente”, scrive la Virtus Entella “contro la Sampdoria, con una tripletta ai danni della squadra speciale per papà Antonio”. Destini che si incrociano? Forse è ancora presto ma la magia del calcio potrebbe riservare sorprese.