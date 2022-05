La guerra in Ucraina

Nel racconto della guerra entrambe le parti esaltano le proprie astuzie, nel distruggere la parte avversaria, tralasciando l'orrore della morte. In questo video, diffuso dai media ucraini, un carro armato BMP russo incappa in una mina anticarro posta vicina a un mezzo militare già danneggiato e in fiamme.