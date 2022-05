I Corgi "cugini" dei cani della Regina Elisabetta sfilano in Canada

La Gran Bretagna si prepara ai festeggiamenti del Giubileo della Regina Elisabetta, la settimana prossima. E' stato pubblicato il calendario definitivo con gli orari dei diversi eventi in programma, a partire dalla parata speciale di Trooping the Colour cui la sovrana non dovrebbe mancare giovedì 2 giugno.

Intanto, in tutto il Commonwealth si organizzano festeggiamenti in onore della regina, come la parata di Corgi, i cani amatissimi da Sua Maestà, che hanno sfilato per le strade di Ottawa, in Canada.