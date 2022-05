Come si fa un ponte galleggiante - Video

Il video mostra dall'inizio alla fine come i militari ucraini allestiscono in breve tempo un pontone, ovvero una piattaforma galleggiante, per consentire l'attraversamento di un fiume. L'agenzia Ukrainian Independent Information Agency (Unian), che ha diffuso il filmato, non ha specificato dove sia stato ripreso. “Interessante e molto scrupoloso lavoro degli ingegneri militari delle Forze armate dell'Ucraina”, è il testo che accompagna il video nel canale Telegram dell'agenzia.