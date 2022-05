Costa: gli obiettivi del nuovo anno scolastico, in presenza e senza mascherine

"L'obiettivo che non possiamo fallire è quello di iniziare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma senza mascherina". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Rainews24. "Ritengo che ci siano le condizioni per togliere le mascherine durante le attività didattiche - ha aggiunto - ma è un governo con sensibilità diverse. Questa io credo che non sia una scelta prettamente scientifica ma più un'interpretazione politica. Ha prevalso questa linea".