Da Stalin a Putin, la parata del Giorno della Vittoria nelle immagini storiche – Video

Il Giorno della Vittoria. ogni anno il 9 maggio, celebra la vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. La parata sulla centrale Piazza Rossa di Mosca è un momento chiave nel calendario della nazione e del potere moscovita - con l’esercito e gli armamenti che sfilano nella capitale. Per tanti russi rimane una toccante commemorazione: l'Unione Sovietica vide 27 milioni di persone perdere la vita nella Seconda guerra mondiale, più di qualsiasi altro paese.

Iosif Stalin decretò la festa della vittoria contro il nazismo il 9 maggio 1945, e la prima parata sulla Piazza Rossa ebbe luogo il mese successivo, il 24 giugno 1945. Non ci furono più parate fino al 9 maggio 1965, sotto Leonid Brezhnev, quando il PCUS celebrò i 20 anni dalla vittoria ripristinando la festa con una grande parata che vide le colonne di soldati e i mezzi militari sfilare davanti alle autorità sovietiche di allora. Boris Yeltsin presenziò alla prima grande parata del Giorno della Vittoria dopo il crollo dell'Unione Sovietica il 9 maggio 1995, circondato da leader mondiali tra cui il presidente americano Bill Clinton e il primo ministro britannico John Major. Affiancato dal primo ministro Viktor Chernomyrdin e dal ministro della difesa Pavel Grachev. Vladimir Putin presenziò alla sua prima parata del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa il 9 maggio 2000, dopo essere diventato presidente ad interim della Russia nelle ultime ore del 1999 e aver assunto ufficialmente la posizione di presidente solo due giorni prima della grande parata. Alla parata del 2010 Putin partecipò come primo ministro del presidente Dmitry Medvedev accanto a Angela Merkel. In quella occasione Medvedev ricordo come le truppe sovietiche avessero “sopportato il peso dell'attacco dei fascisti" inviando "tre quarti delle truppe sul fronte orientale". Una rappresentanza delle truppe dei paesi alleati - soldati statunitensi e britannici - parteciparono alla sfilata davanti ai leader mondiali riuniti al Mausoleo di Lenin. Putin ha tenuto una seconda parata del Giorno della Vittoria dall'inizio della pandemia COVID-19 il 9 maggio 2021, ricordando al paese che il giorno "è stato e sarà sacro per la Russia e per il nostro popolo".