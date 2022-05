Dal Donbass il video degli evacuati da Mariupol, partono per Zaporozhzhya con Onu e Croce Rossa

Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha riferito che due gruppi di civili sono stati evacuati nelle scorse ore da abitazioni vicine all'acciaieria Azovstal di Mariupol: 25 persone sabato e altre 21 nella notte tra sabato e domenica. Un alto ufficiale del Battaglione Azov ha parlato di 20 evacuati sabato, ma non è chiaro se si riferisca alle stesse persone. Dalle Nazioni Unite non sono arrivate conferme ufficiali.

Gli inviati di Associated Press hanno ripreso in questo video donne e bambini arrivare a Bezimenne, un villaggio del Donbass sotto il controllo dei separatisti filo-russi. Sui mezzi militari si riconoscono le “Z” simbolo dell'invasione. Dopo aver passato i controlli, sono stati accolti in un campo di tende per rifugiati allestito dal ministero per le Emergenze della Repubblica popolare di Donetsk, per poi ripartire su pullman delle Nazioni Uniti e della Croce Rossa che, a quanto si apprende, sarebbero diretti a Zaporozhzhya, città sotto il controllo del governo ucraino.