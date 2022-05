Dentro i tank russi - Video

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato le riprese della propria artiglieria pesante all'opera. A loro detta, starebbe sparando a posizioni ucraine, che però non vengono mostrate.

L'aspetto più interessante è il sistema di caricamento delle munizioni all'interno dei carri armati di derivazione sovietica, che non avviene in un ambiente protetto come sui tank di fabbricazione angloamericana ma nello stesso ambiente in cui siede il pilota del mezzo, subito al di sotto della torretta e del cannone. Nello stesso ambiente devono conseguentemente anche essere conservate le munizioni, e questo è il motivo per cui quando i carri armati di entrambe le parti vengono colpiti producono grandi esplosioni e le stesse torrette vengono proiettate in aria per molti metri.