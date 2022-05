Domenica in Show, il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi: "Quando si accende la luce rossa, mi piace"

È stata lontana dalla televisione per un anno. E ora è tornata “Solo per te”, perché ha risposto alla chiamata di un'amica: Mara Venier. Alessia Marcuzzi ripercorre la sua scelta e si dice contenta: “È più di un anno che non vado in video. La scelta mi ha fatto bene. Il Covid ha cambiato la percezione delle cose. Ho lavorato da quando avevo 17 anni. Quando quella lucetta rossa si accende, mi piace”. E sul ritorno in tv: “La voglia di tornare c'è”.