Drone russo tiene a tiro e colpisce due volte il carro armato ucraino T-64. Salvi in tre - Video

La guerra in Ucraina sul campo

Il drone lo inquadra, lo tiene a tiro e riprende il carro armato T-64 in dotazione dell'esercito ucraino. A un certo punto due colpi raggiungono il tank che gravemente danneggiato non può più muoversi. Siamo nei pressi della città di Avdiïvka, nella regione di Donetsk, e come si evince dalle immagini tutti e tre i membri dell'equipaggio riescono a lasciare il veicolo.