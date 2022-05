Video - il drone ucraino Bayraktar distrugge un mezzo da sbarco russo all'Isola dei Serpenti

Le immagini diffuse dalle forze armate ucraine mostrano l'attacco di un drone Bayraktar TB2, di fabbricazione turca, alle forze russe stanziate sull'isola dei serpenti, importante punto di controllo per tutto quello che transita nelle acque e nei cieli del mar Nero Occidentale. Il drone colpisce prima un mezzo da sbarco usato dalle forze russe per trasportare sull'isola i missili per rifornire il sistema antiaereo dell'isola e dopodichè colpisce delle strutture a terra. Il drone Bayraktar si sta rivelando uno dei mezzi più efficaci delle forze armate ucraine, impiegabili in un ventaglio ampissimo di situazioni tattiche.