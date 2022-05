Dua Lipa cade durante il concerto a Milano ed il video è virale

Dua Lipa è una cantante e compositrice britannica di etnia kosovaro-albanese. Formatasi culturalmente e musicalmente tra Londra e Pristina, si fece conoscere intorno ai 14 anni con cover di canzoni note diffuse tramite YouTube. Adesso è una cantante performer nota in tutto il mondo ed ha esaltato il suo pubblico per due serate di fila al Forum di Assago con un fantastico spettacolo di musica luci e coreografie. La rete però non si distrae mai e oltre a celebrare il talento della cantante non si è lasciata scappare un momento di fragilità. È infatti diventato virale anche il video in cui Dua Lipa cade durane la sua esibizione. A parte la smorfia di dolore non sembrano esserci conseguenza e grazie al ballerino che prontamente la aiuta a rialzarsi lo show continua senza intoppi, d'altronde si sa: “The show must go on".