Due bus scoperti per il trionfo della Roma in Conference League

In migliaia ad attendere la squadra a Caracalla

I due pullman scoperti che trasportano la Roma verso il Circo Massimo, dove migliaia di tifosi giallorossi stanno aspettando la squadra di Mourinho per festeggiare la vittoria della Conference League conseguita ieri a Tirana contro il Feyenoord, sono partiti dal Museo delle Auto della Polizia di Stato in via dell'Arcadia, zona vecchia Fiera di Roma. Pellegrini e compagni proseguono il tragitto fino a via delle Terme di Caracalla, da dove i tifosi romanisti seguono in corteo i due pullman fino al Circo Massimo dove ci sarà la festa. Ad accogliere i due pullman c'erano già centinaia di tifosi romanisti con bandiere e sciarpe.