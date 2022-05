Ecco i pezzi di artiglieria made in Usa sul fronte del Donbass - Video

Le forze armate ucraine hanno diffuso questo video, girato sul fronte del Donbass, in cui un soldato manovra il M-777, un obice (cannone di piccole dimensioni) fornito dagli Stati Uniti d'America e noto per l'accuratezza e la lunghezza della gittata. L'ambasciata Usa a Kiev ha spiegato di aver consegnato 89 dei 90 pezzi di artiglieria previsti. Ieri, domenica 15 maggio, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in un tweet ha riferito del suo incontro a Berlino con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, affermando che "altre armi e aiuti sono in arrivo in Ucraina".

(video delle forze armate ucraine via Reuters)