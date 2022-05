Elisa, si stacca ciglia finta e Venier interviene. "Non ti ho messo la colla nell'occhio?" - Video

“Si sta staccando una delle ciglia finte” dice Mara Venier a Elisa, ospite in studio, dopo una risata contagiosa della cantante. Elisa è convinta che sia il trucco a colare, in realtà si tratta di una delle ciglia. “Me ne sono accorta prima quando suonavi il pianoforte”, continua la conduttrice. “Te l’attacco un po’, perché ho paura ti venga via” e così invocando la pubblicità Venier è convinta di avere giusto il tempo di sistemare il make up. Invece si continua a girare e il ripristino della ciglia avviene in onda. “Siamo in onda?”, chiede la conduttrice. Dallo studio ridono: “Sì”. Ora vedo bene dice Elisa mentre Mara: “Non ti ho messo la colla nell'occhio?”.