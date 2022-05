Video - L'esplosione proprio mentre i due soldati ucraini stanno per entrare nel rifugio

La guerra in Ucraina

Sul post si specifica che non si vuole precisare la posizione della casa rifugio, ma il canale Telegram si chiama Charkiv Life. Charkiv è una cittadina al limite occidentale del Donbass quindi ancora molto vicina alla zona dove ancora si combatte, mentre nella parte settentrionale del paese si pensa già alla ricostruzione. I due soldati stanno per entrare nella casa rifugio con il sacco a pelo in mano e sembrano anche abbasta tranquilli quando scoppia qualcosa su una casa vicina, l'onda d'urto li travolge e scappano dentro al rifugio sotterraneo