Euro abbraccio tra la draq queen e l'australiano mascherato: Conchita Wurst e Sheldon Riley a Torino

Un incontro, inatteso, tra due artisti, nell'area dove si raccolgono i giornalisti, accanto alla sala stampa. L'australiano in gara, Sheldon Riley, ha incrociato il cantante austriaco, la drag queen Conchita Wurst, che nel 2014 a Copenaghen, in Danimarca, vinse l'Eurovision Song Contest. Riley, in queste immagini riprese da Alessandro Stefanoni, sembra emozionato. I due si abbracciano e si confrontano sull'outfit. “Sono qui per assistere allo show”, ha detto Conchita, “e sono un grande fan di Sheldon Riley”.