Europa League, Eintracht-Rangers: scontri selvaggi tra tifosi, volano bicchieri, sedie e ombrelloni

Botte da orbi a Siviglia in vista della finale allo stadio Stadio Ramón Sánchez Pizjuán. Da una parte i tifosi dell'Eintracht Francoforte e dall'altra i supporter dei Rangers Glasgow in città per assistere alla sfida del primo titolo europeo del 2022: l'Europa League. Non sono bastati gli oltre mille poliziotti antisommossa schierati delle autorità a sedare i tumulti. Sotto il sole cocente, sin dal pomeriggio, migliaia di tifosi di entrambe le squadre si aggiravano per le strade senza biglietti. Poi a un certo punto, intorno alle 18, come si vede dal filmato, è scoppiata una vera e proprio battaglia tra i tifosi della squadra tedesca e quella scozzese: i tifosi si sono picchiati a vicenda, lanciati sedie e bicchieri, hanno divelto ombrelloni, si sono picchiati selvaggiamente. Per dovere di cronaca la finale è terminata in parità (1-1). Stesso copione ai supplementari. Poi ai rigori il titolo è andato a all'Eintracht Frankfurt (5-4).