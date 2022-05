Eurovision: blitz degli attivisti di Extinction Rebellion durante la sfilata inaugurale

Tre attivisti del gruppo ambientalista Extinction Rebellion hanno invaso il Turquoise Carpet di inaugurazione dell'Eurovision, a Torino. "Music: Declare Climate Emergency" e "Humanity needs your voice" sono gli slogan che gli attivisti hanno mostrato sulle loro magliette e sui cartelli che reggevano in mano. Le forze dell'ordine sono intervenute per bloccare i manifestanti.