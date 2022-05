Eurovision, Damiano dei Måneskin si toglie il sassolino: "Divertitevi e non vi avvicinate ai tavoli"

Dopo la vittoria dei Måneskin all'Eurovision Song Contest 2021 la Francia, scottata dal secondo posto in classifica, mobilitò persino il ministro degli Esteri per chiedere una revisione del verdetto. Una levata di scudi contro un video di Damiano ritratto chinato sul tavolino in cui “sembrasse sniffare della cocaina” durante l'attesa delle votazioni. Lo stesso frontman racconterà del fraintendimento e del bicchiere rotto che avrebbe cercato di pulire al meglio. L'arringa francese durò poco fino a quando il test antidroga, cui il cantante romano si prestò volontariamente, diede esito negativo.

Per questo di nuovo sul palco all'Eurovision 2022, Damiano dei Måneskin si è tolto il sassolino dalla scarpa. E alla domanda di Alessandro Cattelan: “Volete dare un consiglio agli artisti in sala”, il cantante romano ha risposto: "Divertitevi e non vi avvicinate ai tavoli".

“Nessun consumo di droga è avvenuto nella Green Room e riteniamo chiusa la questione”, scrisse l'EBU (L'Organizzazione del Festival europeo, ndr). “Siamo allarmati dal fatto che speculazioni inesatte che portano a notizie false abbiano oscurato lo spirito e l'esito dell'evento e influenzato ingiustamente la band. Ci congratuliamo ancora una volta con i Måneskin e auguriamo loro un enorme successo. Non vediamo l'ora di lavorare con il nostro partner italiano Rai alla produzione di uno spettacolare Eurovision Song Contest in Italia il prossimo anno”. Una previsione mai più azzeccata.