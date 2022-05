Eurovision, Sam Ryder torna a casa indossando il cappello di Oleg Psyuk, dei Kalush Orchestra

Sam Ryder, secondo classificato all'Eurovision, è un cantante e cantautore dell'Essex che ha accresciuto la sua popolarità grazie ai social media. Il britannico con oltre 12 milioni di follower e 100 milioni di “Mi piace” su TikTok, è attualmente l'artista musicale britannico più seguito sulla piattaforma. Al suo rientro in Inghilterra ha sorpreso tutti mostrando la sua vicinanza all'Ucraina. Impossibile non notare il cappello di Oleg Psyuk, il frontman dei Kalush Orchestra tornato in patria a “combattere”.