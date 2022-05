Fedez parla del tumore: "È quello di Steve Jobs e non avendo metastasi non ho dovuto fare la chemio"

Il 28 giugno è in programma in piazza Duomo il concerto "Love-Mi"

“L'operazione è andata bene, il tumore è stato preso in tempo e al 90% va tutto bene. Mi sono stati rimossi cistifellea, duodeno, una parte di pancreas e di intestino. Dall'esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia”. Così il rapper Fedez ha svelato i retroscena sul tumore che lo interessato.