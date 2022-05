“Finalmente viene qualcuno a trovarci qui sotto, siamo sepolti qui dal 16 maggio”

Gli abitanti rimasti di Solidar in Donbass sono costretti a vivere in un rifugio sottoterra. Bombardano ogni minuto, si sente un’esplosione in superfice e le mura tremano. Ma le persone non si arrendono e cercano di continuare a vivere normalmente. Una donna di 81 anni ha freddo e risente dell’umidità ma ha pura ad uscire. In superfice gli edifici mostrano i segni dei pesanti bombardamenti, la città di Solidar è devastata.