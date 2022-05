VIDEO - "Fragile" di Sting nel duetto Pausini - Mika

Poco prima del verdetto della seconda semifinale dell' Eurovision Song Contest 2022, al Pala Olimpico di Torino è andato in scena l'inedito e atteso duetto tra Laura Pausini e Mika a sostegno della pace. Il primo brano eseguito è stato ''Fragile'' di Sting, una canzone diventata simbolo di unità e inno alla non violenza.

Già nel titolo, “Fragile", Sting mette in luce l’idea della fragilità dell’essere umano e il testo nasce dalla storia di Ben Linder (1959-1987) un giovane innocente assassinato dai ribelli Contra in Nicaragua. La canzone, che invita a riflettere e denuncia l’uso delle armi, è nel secondo album solista di Sting: “Nothing Like the Sun” del 1987.

Intesa vocale e armoniosa quella tra Laura Pausini e Mika, ma l'esibizione dei due conduttori del contest, nel suo complesso, ha diviso il web: ad alcuni non è piaciuta, mentre altri li hanno elogiati commossi, ma nel mirino di molti c'è la scelta di non cantare in italiano.

Sting - Fragile

If blood will flow when flesh and steel are one

Drying in the color of the evening sun

Tomorrow’s rain will wash the stains away

But something in our minds will always stay

Perhaps this final act was meant

To clinch a lifetime’s argument

That nothing comes from violence and nothing ever could

For all those born beneath an angry star

Lest we forget how fragile we are

On and on the rain will fall

Like tears from a star like tears from a star

On and on the rain will say

How fragile we are, how fragile we are

Se il sangue scorrerà, quando la spada incontrerà la carne,

seccandosi al sole della sera,

la pioggia di domani laverà via le macchie

Ma qualcosa rimarrà per sempre nelle nostre menti



Forse questo ultimo atto è destinato

a ribadire una fondamentale verità:

che dalla violenza non può e non è mai potuto nascere nulla

Per tutti quelli nati sotto una stella arrabbiata

per paura che ci dimentichiamo quanto siamo fragili

La pioggia continuerà a cadere su di noi

come lacrime da una stella, come lacrime da una stella

La pioggia continuerà a dirci

quanto siamo fragili, quanto siamo fragili

La pioggia continuerà a cadere su di noi

come lacrime da una stella, come lacrime da una stella

La pioggia continuerà a dirci

quanto siamo fragili, quanto siamo fragili