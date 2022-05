Video da Gerusalemme: polizia interviene in un tentato attacco nella Città Vecchia

Ancora violenza in Israele

Un sospetto attacco è avvenuto poco fa nella Città Vecchia di Gerusalemme in uno degli ingressi alla Spianata delle Moschee. Lo ha riferito la polizia israeliana secondo cui "l'assalitore si è avventato sugli agenti dislocati sul posto che hanno reagito sparando". "L'assalitore - ha proseguito il comunicato - è stato neutralizzato e tra le forze israeliane non ci sono vittime". Secondo i media, l'aggressore era armato di coltello. Questi i video postati sui social dalle persone presenti in quel momento.